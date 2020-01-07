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У христиан восточного обряда сегодня Рождество

У христиан восточного обряда сегодня Рождество - Фото
Новогодняя ярмарка на Софийской площади (Фото: пресс-служба КГГА)
07.01.2020, 08:42

7 января в Украине является государственным праздником, как и 25 декабря. Украина - одна из немногих стран, где на госуровне признают "оба" Рождества.

Сегодня, 7 января, в Украине и мире празднуют Рождество Христово по по юлианскому календарю. В отличие от христиан восточного обряда, у католиков Рождество отмечается 25 декабря.

Такая разница существует из-за того, что точная дата рождения Христа неизвестна. С IV века этот праздник отмечали в Римской империи 25 декабря, но после корректировки неточностей юлианского календаря указом Папы Римского Григория XIII в XVI столетии дата праздника сдвинулась.

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Сегодня Рождество отмечают часть христиан Украины, Грузии, Сербии, России, Иерусалимской православной церкви, в монастырях на Афоне, некоторые греко-католики, протестанты и копты.

Это один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии в палестинском городе Вифлееме в семье плотника Иосифа и Марии (по преданию, зачала от Духа Святого).

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Христиане верят, что после рождения Иисуса первыми из людей ему пришли поклониться пастухи, извещенные об этом событии явлением ангела: на небе была явлена чудесная звезда, которая привела к младенцу волхвов. Узнав о рождении Христа и желая его уничтожить, царь иудейский Ирод приказал убить всех младенцев в возрасте до двух лет, но этот малыш был спасен: Иосиф бежал в Египет вместе с семьей.

В Украине одним из основных атрибутов празднования Рождества являются колядки, а за столом с 12 постными блюдами в семье приветствуют друг друга словами "Христос родился! Славим его!"

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