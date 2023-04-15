У Кулебы опровергли "захват украинских заложников" в Судане

В Министерстве иностранных дел опровергли информацию о якобы захвате украинских заложников в Судане, где происходит попытка переворота. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер МИД Олег Николенко.

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Сегодня стюардесса Алина Посохова опубликовала в Instagram сторис с текстом: "Судан. Попытка переворота. Обстрелы в аэропорту. Заложники. Наши экипажи и борта. Молимся". Эту информацию подхватили некоторые украинские СМИ. По состоянию на 18:00 этих сторис на ее странице уже нет, вместо них она опубликовала ссылку на официальный комментарий авиакомпании SkyUp по поводу ситуации в аэропорту. Там отметили, что сотрудники находятся в относительно безопасном месте и с ними есть связь.

Николенко подчеркнул, что информация о захвате украинских заложников не подтверждается.

"Во время обострения ситуации в международном аэропорту Хартума находились члены украинского авиационного экипажа. Эту группу людей удалось вывезти. Сейчас они находятся в безопасном месте", – отметил спикер МИД.

Он добавил, что МИД и посольство Украины в Египте держат вопросы безопасности украинских граждан в Судане на особом контроле.

Сегодня в Судане военные Силы оперативной поддержки (Rapid Support Forces, RSF) выступили против действующего правительства, заявив, что стремятся установить в стране демократию.

В аэропорту Судана загорелся самолет украинской авиакомпании SkyUp: появилось видео.

Оксана Житнюк , Марко Сировой

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