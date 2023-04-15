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У Кулебы опровергли "захват украинских заложников" в Судане

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2023, 18:09
У Кулебы опровергли
Самолет SkyUp (Иллюстративное фото – пресс-служба SkyUp)

В Министерстве иностранных дел опровергли информацию о якобы захвате украинских заложников в Судане, где происходит попытка переворота. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил спикер МИД Олег Николенко.

Сегодня стюардесса Алина Посохова опубликовала в Instagram сторис с текстом: "Судан. Попытка переворота. Обстрелы в аэропорту. Заложники. Наши экипажи и борта. Молимся". Эту информацию подхватили некоторые украинские СМИ. По состоянию на 18:00 этих сторис на ее странице уже нет, вместо них она опубликовала ссылку на официальный комментарий авиакомпании SkyUp по поводу ситуации в аэропорту. Там отметили, что сотрудники находятся в относительно безопасном месте и с ними есть связь.

Николенко подчеркнул, что информация о захвате украинских заложников не подтверждается.

"Во время обострения ситуации в международном аэропорту Хартума находились члены украинского авиационного экипажа. Эту группу людей удалось вывезти. Сейчас они находятся в безопасном месте", – отметил спикер МИД.

Он добавил, что МИД и посольство Украины в Египте держат вопросы безопасности украинских граждан в Судане на особом контроле.

Оксана Житнюк, Марко Сировой
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МИД переворот Судан олег николенко
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