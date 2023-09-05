У Кулебы осудили антисемитизм Путина. Ему не дает покоя еврейское происхождение Зеленского

Министерство иностранных дел отреагировало на заявление российского диктатора Владимира Путина, в котором он в очередной раз акцентировал внимание на еврейском происхождении украинского президента Владимира Зеленского. В ведомстве Дмитрия Кулебы подчеркнули, что это проявление антисемитизма, и призвали мир осудить высказывания диктатора РФ.

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Сегодня Путин в комментарии российскому пропагандистскому каналу ВГТРК выдал традиционный набор кремлевских лживых нарративов, основанных на искажении истории. Он заявил, что "западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея", чтобы "прикрыть античеловеческую сущность" современной Украины. Сегодня Путин в комментарии российскому пропагандистскому каналу ВГТРК выдал традиционный набор кремлевских лживых нарративов, основанных на искажении истории. Он заявил, что "западные кураторы поставили во главе Украины этнического еврея", чтобы "прикрыть античеловеческую сущность" современной Украины.

Путин также заявил, что "этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и тех, кто возглавлял в свое время Холокост в Украине".

Представитель МИД Олег Николенко в ответ отметил: "Хроническая фиксация Путина на этническом происхождении украинского президента является очередным проявлением глубоко укорененного антисемитизма российских элит".

В ведомстве Кулебы призвали мир решительно осудить антисемитские высказывания российского диктатора, подчеркнув, что в современном мире не должно быть места ненависти по этническому признаку.

Путин уже не в первый раз акцентирует внимание на этническом происхождении Зеленского. В июне 2023-го он заявил, что его "друзья-евреи" считают Зеленского "позором еврейского народа".

Зеленский в ответ сказал, что Путин "будто второй король антисемитизма после Гитлера".

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