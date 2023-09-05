У Кулеби засудили антисемітизм Путіна. Йому не дає спокою єврейське походження Зеленського

Міністерство закордонних справ відреагувало на заяву російського диктатора Володимира Путіна, в якій він у черговий раз акцентував увагу на єврейському походженні українського президента Володимира Зеленського. У відомстві Дмитра Кулеби наголосили, що це прояв антисемітизму, і закликали світ засудити висловлювання диктатора РФ.

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Сьогодні Путін у коментарі російському пропагандистському каналу ВДТРК видав традиційний набір кремлівських брехливих наративів, що базуються на спотворенні історії. Він заявив, що "західні куратори поставили на чолі України етнічного єврея", щоб "прикрити антилюдську сутність" сучасної України.

Путін також заявив, що "етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і тих, хто очолював свого часу Голокост в Україні".

Речник МЗС Олег Ніколенко у відповідь зазначив: "Хронічна фіксація Путіна на етнічному походженні українського президента є черговим виявом глибоко укоріненого антисемітизму російських еліт".

У відомстві Кулеби закликали світ рішуче засудити антисемітські висловлювання російського диктатора, наголосивши, що у сучасному світі не має бути місця ненависті за етнічною ознакою.

Путін вже не вперше акцентує увагу на етнічному походженні Зеленського. У червні 2023-го він заявив, що його "друзі-євреї" вважають Зеленського "ганьбою єврейського народу".

Зеленський у відповідь сказав, що Путін "ніби другий король антисемітизму після Гітлера".

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