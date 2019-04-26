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26.04.2019, 13:22

У Ложкина сообщили, что ГПУ уже не вызывает его на допрос

У Ложкина сообщили, что ГПУ уже не вызывает его на допрос - Фото
Борис Ложкин (фото - LIGA.net)

Адвокаты внештатного советника президента приехали в ГПУ, но следственное действие - отменили

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Адвокаты внештатного советника президента Бориса Ложкина прибыли в прокуратуру в связи с вызовом их клиента на допрос, однако следователь уведомил их об отмене следственного действия в связи с отсутствием полномочий. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Ложкина Мария Попова.

Адвокаты напоминают также, что направили в Генпрокуратуру десятки запросов, ходатайств и жалоб, но узнать о статусе их клиента так и не удалось.

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"Фактически, следователи и прокуроры более охотно используют средства массовой информации для общения с нами и нашим клиентом, чем средства, предусмотренные процессуальным законодательством", - заявляют юристы.

22 апреля стало известно, что ГПУ вызывает для вручения подозрений и допроса Ложкина, а также заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву. Адвокаты Ложкина заявили, что публичное объявление о подозрении в сети "задумано как повод для медийных скандалов и является совершенно необоснованным". 

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Теги: допрос, гпу, Борис Ложкин
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