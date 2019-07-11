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11.07.2019, 14:06

У Луценко предупредили о "зраде" с санкциями по "семье" Януковича

У Луценко предупредили о "зраде" с санкциями по "семье" Януковича - Фото
Виктор Янукович в России (фото — ЕРА)

В ближайшее время суд ЕС может вынести решения об аннулировании санкций, наложенных в 2016-2018 годах на президента-беглеца Виктора Януковича

В Генеральной прокуратуре Украины предупредили о том, что суд Европейского союза может снять санкции, наложенные Советом Евросоюза в 2016-2018 годах на беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружение. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. 

"В ближайшее время судом ЕС могут быть вынесены решения по искам В.Януковича, А.Януковича, А.Клименко, С.Арбузова, В.Пшонки, А.Пшонки и А.Клюева об отмене санкций ЕС, продолжение которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов", - написала Сарган. 

Пресс-секретарь ГПУ подметила, что снятие санкций никак не повлияет на ход расследований, которые ведутся украинскими правоохранителями против упомянутых лиц.

Сарган также добавила, что действующие санкции против 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продлены в марте 2019 года и останутся в силе. 

"По результатам судебных решений и их анализа будет более подробная информация", - резюмировала пресс-секретарь. 

Ранее ГПУ завершила расследование против главного налоговика Януковича. Экс-министра доходов и сборов Александра Клименко подозревают в организации ОПГ, злоупотреблении властью и отмывании денег.

В апреле представитель Украины в Евросоюзе Николай Точицкий отрицал снятие санкций ЕС с окружения Януковича.

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Теги: санкции, ЕС, виктор янукович
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