У Луценко предупредили о "зраде" с санкциями по "семье" Януковича

Виктор Янукович в России (фото — ЕРА)

В Генеральной прокуратуре Украины предупредили о том, что суд Европейского союза может снять санкции, наложенные Советом Евросоюза в 2016-2018 годах на беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружение. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"В ближайшее время судом ЕС могут быть вынесены решения по искам В.Януковича, А.Януковича, А.Клименко, С.Арбузова, В.Пшонки, А.Пшонки и А.Клюева об отмене санкций ЕС, продолжение которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов", - написала Сарган.

Пресс-секретарь ГПУ подметила, что снятие санкций никак не повлияет на ход расследований, которые ведутся украинскими правоохранителями против упомянутых лиц.

Сарган также добавила, что действующие санкции против 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продлены в марте 2019 года и останутся в силе.

"По результатам судебных решений и их анализа будет более подробная информация", - резюмировала пресс-секретарь.

Ранее ГПУ завершила расследование против главного налоговика Януковича. Экс-министра доходов и сборов Александра Клименко подозревают в организации ОПГ, злоупотреблении властью и отмывании денег.

В апреле представитель Украины в Евросоюзе Николай Точицкий отрицал снятие санкций ЕС с окружения Януковича.