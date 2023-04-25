У Марьинки оккупанты усилили артудары, изменили тактику применения авиации и дронов – ВСУ

Российские оккупанты активизировались на Донецком направлении – усилили артобстрелы, изменили тактику применения авиации и дронов. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона.

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По информации спикера ВСУ, оккупанты наращивают мощь артиллерийских ударов.

"Обстреливает наши позиции уже фактически точно так же, как это было в феврале", – сказал Дмитрашковский.

Он уточнил, что за сутки россияне почти 500 раз обстреливали позиции украинских войск артиллерийскими системами, 22 раза штурмовали в районе Марьинки.

Оккупанты также изменили тактику в воздухе.

Ранее самолеты врага действовали в основном по одиночке, а вчера работали в команде – два российских самолета пытались выманивать силы ПВО ВСУ, а третий самолет наносил удары.

"За вчерашний день оккупанты использовали вдвое больше разведывательных дронов на Донецком направлении. Впервые были использованы дроны-камикадзе – сначала шли "шахеды", их сбили, но после них появились "Ланцеты". Это тоже новая тактика", – рассказал Дмитрашковский.

В то же время, по словам спикера ВСУ, морально-психологическое состояние российских войск на передовой "ухудшилось" и "они не хотят ходить в атаки".

24 апреля сообщалось, что в районе Авдеевка-Марьинка российские оккупанты потеряли более 200 человек убитыми и ранеными за сутки, а также 20 единиц техники.

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Наталія Медведєва

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