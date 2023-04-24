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ВСУ: В районе Донецка россияне потеряли более 200 человек и 20 единиц техники за сутки

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 12:31
ВСУ: В районе Донецка россияне потеряли более 200 человек и 20 единиц техники за сутки - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

В районе Авдеевка-Марьинка российские оккупанты потеряли более 200 человек убитыми и ранеными за сутки, а также 20 единиц техники. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона.

По его словам, враг продолжает атаковать в районе Марьинки — за сутки там было 26 штурмов.
Он отметил, что россияне наращивают количество артиллерийских обстрелов — зафиксировано 494 удара за день. 

"Появилась информация о перемещении танковой бригады в район Авдеевки. Возможно, в ближайшее время враг использует технику. Последние двое суток они штурмовали без поддержки техники. Без бронетехники штурмы не имеют смысла, это просто уничтожение пехоты", — сказал Дмитрашковский.

Спикер ВСУ заявил, что Угледар продолжают обстреливать из артиллерии. 

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Дмитро Гриниченко
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