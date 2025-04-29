У министра обороны появились два новых заместителя, а Боев получил повышение

В то же время Сергей Мельник завершил работу в должности замминистра обороны

Рустем Умеров (Фото: Министерство обороны)

У министра обороны Рустема Умерова появились два новых заместителя. Между тем, Сергей Боев назначен первым заместителем главы Минобороны, а Сергей Мельник завершил работу в должности заместителя главы ведомства. Об этом сообщил сам Умеров в социальных сетях.

"Сегодня [29 апреля] я сделал несколько ключевых назначений, которые призваны обеспечить большую оперативность и эффективность в работе оборонного ведомства, а также создать условия для более глубокой интеграции с международными партнерами", — написал министр обороны.

Так, первым заместителем министра обороны назначен Боев, до этого являвшийся заместителем по вопросам международного взаимодействия и партнерств. Он будет координировать все направления работы заместителей министра, чтобы обеспечить единый курс – от текущих потребностей фронта до будущей архитектуры украинской армии.

По словам Умерова, главная задача – сформировать целостную стратегию действий: удовлетворение неотложных потребностей армии здесь и сейчас и развитие модели Future Force – Сил обороны будущего, создаваемых единым фронтом Минобороны и Генеральным штабом.

Министр добавил, что приоритет Боева – развитие международных партнерств, финансирование и инвестиции в украинский оборонно-промышленный комплекс, а также создание совместных предприятий с международными партнерами. Это позволит не только укрепить украинскую обороноспособность, но и активно развивать свои возможности.

В этот же день заместителем министра обороны по вопросам логистики и закупок назначен генерал-лейтенант Николай Шевцов.

Он возглавлял Главное управление логистики Генштаба, и благодаря его усилиям Украине удалось наладить эффективные механизмы поставок и обеспечения войск на фронте. В новой роли его главной задачей будет дальнейшая реформа закупок и постоянная работа с рынком и производителями.

Шевцов будет работать над сокращением времени на обеспечение военных, максимально упрощая бюрократические процедуры и реализуя цифровизацию процессов, пояснил Умеров.

Также заместителем министра обороны назначен Александр Козенко. Он будет отвечать за развитие возможностей авиации.

С ноября 2023 года Козенко занимал пост советника министра обороны и отвечал за развитие государственной авиации. Имеет образование в области международной экономики – выпускник Киевского национального экономического университета.

Работал в сфере гражданской авиации, занимал руководящие должности в ряде украинских и международных компаний, основал и владел несколькими бизнесами. В 2020–2023 годах работал советником руководителя Офиса президента.

В то же время Сергей Мельник завершил работу в должности замминистра обороны. Умеров поблагодарил его за службу. Мельник продолжит работу на другом направлении.

24 января 2025 года Умеров анонсировал увольнение своего заместителя Клименкова. Свое решение министр объяснил неудовлетворительной работой в сфере закупок.

18 апреля правительство приняло решение уволить Гаврилюка с должности первого заместителя министра обороны.