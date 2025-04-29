У міністра оборони з’явилися два нові заступники, а Боєв отримав підвищення

Рустем Умєров (Фото: Міністерство оборони)

У міністра оборони Рустема Умєрова з’явилися два нові заступники. Тим часом Сергія Боєва призначено першим заступником глави Міноборони, а Сергій Мельник завершив роботу на посаді заступника очільника відомства. Про це повідомив сам Умєров у соціальних мережах.

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"Сьогодні [29 квітня] я зробив кілька ключових призначень, які мають на меті забезпечити більшу оперативність та ефективність у роботі оборонного відомства, а також створити умови для глибшої інтеграції з міжнародними партнерами", – написав міністр оборони.

Так, першим заступником міністра оборони призначено Боєва, який до цього був заступником з питань міжнародної взаємодії та партнерств. Він координуватиме всі напрями роботи заступників міністра, щоб забезпечити єдиний курс – від поточних потреб фронту до майбутньої архітектури українського війська.

За словами Умєрова, головне завдання – сформувати цілісну стратегію дій: задоволення нагальних потреб армії тут і зараз та розбудова моделі Future Force – Сил оборони майбутнього, що створюються єдиним фронтом Міноборони та Генеральним штабом.

Міністр додав, що пріоритет Боєва – розвиток міжнародних партнерств, фінансування та інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс, а також створення спільних підприємств із міжнародними партнерами. Це дасть змогу не лише зміцнити українську обороноздатність, а й активно розвивати власні спроможності.

Цього самого дня заступником міністра оборони з питань логістики та закупівель призначено генерал-лейтенанта Миколу Шевцова.

Він очолював Головне управління логістики Генштабу, і саме завдяки його зусиллям Україні вдалося налагодити ефективні механізми постачання та забезпечення військ на фронті. У новій ролі його головним завданням стане подальша реформа закупівель та постійна робота з ринком та виробниками.

Шевцов буде працювати над скороченням часу на забезпечення військових, максимально спрощуючи бюрократичні процедури та реалізуючи цифровізацію процесів, пояснив Умєров.

Також заступником міністра оборони призначено Олександра Козенка. Він відповідатиме за розвиток спроможностей авіації.

З листопада 2023 року Козенко обіймав посаду радника міністра оборони й відповідав за розвиток державної авіації. Має освіту в галузі міжнародної економіки – випускник Київського національного економічного університету.

Працював у сфері цивільної авіації, обіймав керівні посади у низці українських та міжнародних компаній, заснував і володів кількома бізнесами. У 2020–2023 роках працював радником керівника Офісу президента.

Водночас Сергій Мельник завершив роботу на посаді заступника міністра оборони. Умєров подякував йому за службу. Мельник продовжить роботу на іншому напрямі.