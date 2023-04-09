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"У них преимущество в артиллерии". Россия компенсирует потери в пехоте обстрелами – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2023, 13:09
Дорога на Бахмут (Фото: EPA)

Россия обладает существенным преимуществом в артиллерии, что позволяет ей вести активные обстрелы даже с меньшим, чем раньше, использованием пехоты. Об этом в эфире единого телемарафона сказал представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

Череватого попросили прокомментировать ежедневный отчет Института изучения войны (ISW), который предполагает, что Россия компенсирует спад наступательного потенциала артиллерией.

Вашингтонские аналитики пишут, что с помощью массированных ударов российские вооруженные силы полностью разрушают населенные пункты, прежде чем перейти к наземному наступлению, чтобы не терять пехоту, дефицитные высокоточные боеприпасы и не ставить под угрозу свои самолеты.

Череватый не отрицает этого.

"Любой аналитик скажет, что, имея такие потери, которые мы видим у врага, ты должен искать какие-то пути, если не хочешь терять динамику, и беспокоить хотя бы артиллерийским огнем", – сказал он.

Череватый добавил, что на тех направлениях, где россияне концентрируют внимание, "у них существенное преимущество в артиллерии". И хотя это советские образцы оружия, но у них еще достаточно боезапаса, чтобы поражать позиции Сил обороны Украины.

Андрій Водяний
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война бахмут Сергей Череватый
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