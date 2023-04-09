"У них преимущество в артиллерии". Россия компенсирует потери в пехоте обстрелами – ВСУ

Россия обладает существенным преимуществом в артиллерии, что позволяет ей вести активные обстрелы даже с меньшим, чем раньше, использованием пехоты. Об этом в эфире единого телемарафона сказал представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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Череватого попросили прокомментировать ежедневный отчет Института изучения войны (ISW), который предполагает, что Россия компенсирует спад наступательного потенциала артиллерией.

Вашингтонские аналитики пишут, что с помощью массированных ударов российские вооруженные силы полностью разрушают населенные пункты, прежде чем перейти к наземному наступлению, чтобы не терять пехоту, дефицитные высокоточные боеприпасы и не ставить под угрозу свои самолеты.

Череватый не отрицает этого.

"Любой аналитик скажет, что, имея такие потери, которые мы видим у врага, ты должен искать какие-то пути, если не хочешь терять динамику, и беспокоить хотя бы артиллерийским огнем", – сказал он.

Череватый добавил, что на тех направлениях, где россияне концентрируют внимание, "у них существенное преимущество в артиллерии". И хотя это советские образцы оружия, но у них еще достаточно боезапаса, чтобы поражать позиции Сил обороны Украины.

7 апреля Череватый заявил, что россиянам не удается добиться стратегического успеха в Бахмуте, но ситуация там сложная.

Washington Post со ссылкой на источники в Украине утверждает, что российские войска тратят втрое больше снарядов, чем могут позволить себе Силы обороны Украины.

Андрій Водяний

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