"У них преимущество в артиллерии". Россия компенсирует потери в пехоте обстрелами – ВСУ
Россия обладает существенным преимуществом в артиллерии, что позволяет ей вести активные обстрелы даже с меньшим, чем раньше, использованием пехоты. Об этом в эфире единого телемарафона сказал представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.
Череватого попросили прокомментировать ежедневный отчет Института изучения войны (ISW), который предполагает, что Россия компенсирует спад наступательного потенциала артиллерией.
Череватый не отрицает этого.
"Любой аналитик скажет, что, имея такие потери, которые мы видим у врага, ты должен искать какие-то пути, если не хочешь терять динамику, и беспокоить хотя бы артиллерийским огнем", – сказал он.
Череватый добавил, что на тех направлениях, где россияне концентрируют внимание, "у них существенное преимущество в артиллерии". И хотя это советские образцы оружия, но у них еще достаточно боезапаса, чтобы поражать позиции Сил обороны Украины.
- 7 апреля Череватый заявил, что россиянам не удается добиться стратегического успеха в Бахмуте, но ситуация там сложная.
- Washington Post со ссылкой на источники в Украине утверждает, что российские войска тратят втрое больше снарядов, чем могут позволить себе Силы обороны Украины.
Комментарии