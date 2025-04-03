У Орбана считают, что в высоких пошлинах Трампа виноват Евросоюз

Глава МИД Венгрии упрекнул Брюссель в том, что тот не смог "договориться"

Петер Сийярто (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ответственность за то, что президент США Дональд Трамп ввел высокие тарифные ставки в отношении стран ЕС, лежит на Еврокомиссии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ситуация ясна после вчерашних [2 апреля] заявлений президента США: Еврокомиссия должна вести переговоры! У них было два с половиной месяца", – написал Сийярто.

По мнению министра, Брюсселю "надо было договориться" с американским правительством о таможенном сотрудничестве.

"Однако Еврокомиссия провалила и это. Они не вели переговоров, а снова сделали экономический вопрос идеологическим. И все это за ежемесячную зарплату в тысячи евро", – упрекнул Сийярто.

По его словам, европейская экономика и европейский народ "опять расплачиваются за некомпетентность политиков в Брюсселе".