У Орбана считают, что в высоких пошлинах Трампа виноват Евросоюз
Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ответственность за то, что президент США Дональд Трамп ввел высокие тарифные ставки в отношении стран ЕС, лежит на Еврокомиссии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Ситуация ясна после вчерашних [2 апреля] заявлений президента США: Еврокомиссия должна вести переговоры! У них было два с половиной месяца", – написал Сийярто.
По мнению министра, Брюсселю "надо было договориться" с американским правительством о таможенном сотрудничестве.
"Однако Еврокомиссия провалила и это. Они не вели переговоров, а снова сделали экономический вопрос идеологическим. И все это за ежемесячную зарплату в тысячи евро", – упрекнул Сийярто.
По его словам, европейская экономика и европейский народ "опять расплачиваются за некомпетентность политиков в Брюсселе".
- 27 марта 2025 года Трамп распорядился ввести пошлину в размере 25% на импорт автомобилей и автозапчастей. Она вступает в силу 3 апреля для автомобилей и не позднее 3 мая для запчастей.
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- 3 апреля глава Минфина США объяснил, почему РФ не затронули пошлины. По его словам, США и так не торгуют с Россией из-за санкций.