У Орбана вважають, що у високих митах Трампа винен Євросоюз
Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що відповідальність за те, що президент США Дональд Трамп ввів високі тарифні ставки щодо країн ЄС, лежить на Єврокомісії. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Ситуація зрозуміла після вчорашніх [2 квітня] заяв президента США: Єврокомісія мала б вести перемовини! У них було два з половиною місяці", – написав Сійярто.
На думку міністра, Брюсселю "треба було домовитися" з американським урядом про митне співробітництво.
"Однак Єврокомісія провалила і це. Вони не вели перемовин, а натомість знову зробили економічне питання ідеологічним. І все це за щомісячну зарплату у тисячі євро", – дорікнув Сійярто.
За його словами, європейська економіка і європейський народ "знову розплачуються за некомпетентність політиків у Брюсселі".
- 27 березня 2025 року Трамп розпорядився запровадити мито в розмірі 25% на імпорт автомобілів та автозапчастин. Воно набуває чинності 3 квітня для автомобілів і не пізніше 3 травня для запчастин.
- 2 квітня Трамп оголосив про запровадження нових мит на іноземні товари. Білий дім опублікував повний список країн, яких це торкнеться. Там зазначено, що Україна платитиме 10% мит, проте Росії у переліку немає.
- 3 квітня глава Мінфіну США пояснив, чому РФ не торкнулися мита. За його словами, США і так не торгують із Росією через санкції.