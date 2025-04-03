У Орбана вважають, що у високих митах Трампа винен Євросоюз

Глава МЗС Угорщини дорікнув Брюсселю, що той не зміг "домовитися"

Петер Сійярто (Фото: OLIVIER HOSLET / EPA)

Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що відповідальність за те, що президент США Дональд Трамп ввів високі тарифні ставки щодо країн ЄС, лежить на Єврокомісії. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Ситуація зрозуміла після вчорашніх [2 квітня] заяв президента США: Єврокомісія мала б вести перемовини! У них було два з половиною місяці", – написав Сійярто.

На думку міністра, Брюсселю "треба було домовитися" з американським урядом про митне співробітництво.

"Однак Єврокомісія провалила і це. Вони не вели перемовин, а натомість знову зробили економічне питання ідеологічним. І все це за щомісячну зарплату у тисячі євро", – дорікнув Сійярто.

За його словами, європейська економіка і європейський народ "знову розплачуються за некомпетентність політиків у Брюсселі".