У Пентагона нет никаких подтверждений использования Россией лазерного оружия
20.05.2022, 22:59
Джон Кирби (фото - ЕРА)
Пентагон заявил, что нет никаких доказательств того, что Россия применила лазерное оружие в Украине, сообщает Reuters. Ранее в Москве утверждали, что используют мощные лазеры нового поколения.
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"У нас нет никаких подтверждений использования лазеров, по крайней мере, военных лазеров, в Украине. Никаких подтверждений этому нет", — заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
Ранее на этой неделе вице-премьер России, отвечающий за военное развитие, Юрий Борисов заявил, что Москва применяет в Украине лазерное оружие нового поколения "Задира", способное поражать цели на расстоянии 5 км.
- 18 мая президент Владимир Зеленский иронично отметил, что заявление российской стороны об использовании лазерного оружия похоже на нацистскую пропаганду о "вундерваффе" (чудо-оружие), которая пускалась в ход, когда отсутствие шансов на успех в войне становилось очевидным.
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