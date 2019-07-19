У Полторака опровергают: Зеленский его не толкал

Фото: пресс-служба президента

Руководитель радио Армия FM Яна Холодная сообщила, что президент Владимир Зеленский ранее сегодня не отталкивал министра обороны Степана Полторака – последний сам по просьбе главы государства сделал шаг назад. Об этом Холодая написала в своем Facebook.

"Докладываю. Степан Полторак чувствует себя прекрасно. У него хорошее настроение. И с удивлением узнал все те новости, которые распространили наши СМИ", - сообщила она.

По словам Холодной, после того, как министр встретил президента, они пошла к другим участникам мероприятия и Зеленский вежливо попросил секунду, чтобы с ними переговорить. "Естественно, как воспитанные люди Степан Полторак, как и Руслан Хомчак сделали шаг назад. Чтобы не ставить в неудобное положение президента. Именно это и зафиксировали камеры", - пояснила она.

Ранее сегодня в социальной сети появилось видео, на котором, осматривая модули для размещения военнослужащих в полевых условиях, Зеленский якобы оттолкнул во время разговора министра Полторака.