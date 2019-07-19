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У Полторака опровергают: Зеленский его не толкал

У Полторака опровергают: Зеленский его не толкал - Фото
Фото: пресс-служба президента
19.07.2019, 17:22

По словам Яны Хомчак, министр обороны сам сделал шаг назад после вежливой просьбы президента

Руководитель радио Армия FM Яна Холодная сообщила, что президент Владимир Зеленский ранее сегодня не отталкивал министра обороны Степана Полторака – последний сам по просьбе главы государства сделал шаг назад. Об этом Холодая написала в своем Facebook.

"Докладываю. Степан Полторак чувствует себя прекрасно. У него хорошее настроение. И с удивлением узнал все те новости, которые распространили наши СМИ", - сообщила она.

По словам Холодной,  после того, как министр встретил президента, они пошла к другим участникам мероприятия и Зеленский вежливо попросил секунду, чтобы с ними переговорить. "Естественно, как воспитанные люди Степан Полторак, как и Руслан Хомчак сделали шаг назад. Чтобы не ставить в неудобное положение президента. Именно это и зафиксировали камеры", - пояснила она.

Ранее сегодня в социальной сети появилось видео, на котором, осматривая модули для размещения военнослужащих в полевых условиях, Зеленский якобы оттолкнул во время разговора министра Полторака.

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Владимир Зеленский степан полторак
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