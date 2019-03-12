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12.03.2019, 13:08

У Порошенко разоблачили фейк, как он "убегал от людей": фото

У Порошенко разоблачили фейк, как он "убегал от людей": фото - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Снимок с торопящимся куда-то президентом, который якобы "убегал" (как писали в соцсетях и представители одной партии), подан таким образом умышленно

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Несколько дней назад в соцсетях распространили фотографию с визита президента Петра Порошенко в Черкассы, который был омрачен стычками прибывших под конец выступления главы государства симпатиков партии Нацкорпус с правоохранителям. Снимок сопровождали подписью, что "Порошенко убегает от людей".

Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко разоблачил этот фейк, показав у себя в Facebook, что фото с Порошенко обрезано так, чтобы пропагандисты получили нужную иллюзию.

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"Надеюсь, у тех (СМИ и пользователей соцсетей, - ред.), кто его распространил, хватит смелости подать опровержение", - пишет Цеголко.

Так подхватили фрагмент фото пропагандистские СМИ России и беглецы из Украины:

Некоторые украинские СМИ сделали то же самое:

Как показал пресс-секретарь Порошенко, фрагмент фото выше вырезан из большого снимка, на котором видно, что президент не "бежит от людей", а, наоборот, идет навстречу собравшимся.

То самое большое фото:

Немного ближе:

9 марта 2019 года в Черкассах произошли столкновения представителей Нацкорпуса (Нацдружин) с полицией во время визита в город президента Петра Порошенко. Пострадали правоохранители, открыто уголовное дело за хулиганство. Задержаны двое из Нацдружин.

Читайте также: "Хотели хардкора". Зачем Нацкорпус устроил побоище в Черкассах 

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Теги: Нацдружины, петр порошенко, фейк, пропаганда, дезинформация, Черкассы, нацкорпус
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