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У Путина отрицают его согласие на участие ООН и Красного Креста в эвакуации с Азовстали

Цей матеріал також доступний українською
27.04.2022, 18:40
У Путина отрицают его согласие на участие ООН и Красного Креста в эвакуации с Азовстали - Фото
Дмитрий Песков (Фото: Юрий Кочетков/ЕРА)

В Кремле отрицают, что диктатор Владимир Путин дал согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

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Вчера пресс-служба ООН сообщила, что по итогам встречи генсека организации Антониу Гутерриша с Путиным российский диктатор "дал принципиальное согласие" на участие ООН и МККК в эвакуации с Азовстали.

"Эта тема была господином Гутерришем озвучена, и она будет дальше прорабатываться. Каких-то конкретных договоренностей в этой сфере не было", – сказал Песков.

  • Во время публичной части встречи с генсеком ООН Путин заявил, что рассчитывает на договоренности с Украиной на дипломатическом треке.
Вадим Ребрина
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Антониу Гутерриш Путин мариуполь азовсталь
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