У Путина отрицают его согласие на участие ООН и Красного Креста в эвакуации с Азовстали

В Кремле отрицают, что диктатор Владимир Путин дал согласие на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Вчера пресс-служба ООН сообщила, что по итогам встречи генсека организации Антониу Гутерриша с Путиным российский диктатор "дал принципиальное согласие" на участие ООН и МККК в эвакуации с Азовстали.

"Эта тема была господином Гутерришем озвучена, и она будет дальше прорабатываться. Каких-то конкретных договоренностей в этой сфере не было", – сказал Песков.

Во время публичной части встречи с генсеком ООН Путин заявил, что рассчитывает на договоренности с Украиной на дипломатическом треке.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.