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У Путина ответили Зеленскому о патрулях с представителями ОРДЛО

У Путина ответили Зеленскому о патрулях с представителями ОРДЛО - Фото
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский/ЕРА)
17.02.2020, 13:04

Государство-агрессор снова склоняет Украину к диалогу с контролируемыми Кремлем боевиками

Вопрос совместного с представителями ОРДЛО патрулирования временно оккупированного Донбасса Украина должна обсуждать с боевиками террористических организаций "ДНР/ЛНР". Такую позицию страны-агрессора РФ завил на брифинге Дмитрий Песков - пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

В Кремле вновь говорили о том, что Украина не хочет вступать в диалог с террористами, при этом называя тех "непризнанными республиками".

  • 15 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предложила патрулировать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей совместно с представителями этих территорий и членами миссии ОБСЕ в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе

Читайте также: У Зеленского запускают платформу "примирения и единства" с ОРДЛО

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