У Путина ответили Зеленскому о патрулях с представителями ОРДЛО

Вопрос совместного с представителями ОРДЛО патрулирования временно оккупированного Донбасса Украина должна обсуждать с боевиками террористических организаций "ДНР/ЛНР". Такую позицию страны-агрессора РФ завил на брифинге Дмитрий Песков - пресс-секретарь президента России Владимира Путина.
В Кремле вновь говорили о том, что Украина не хочет вступать в диалог с террористами, при этом называя тех "непризнанными республиками".
Читайте также: У Зеленского запускают платформу "примирения и единства" с ОРДЛО