У Путина ответили Зеленскому о патрулях с представителями ОРДЛО

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский/ЕРА)

Вопрос совместного с представителями ОРДЛО патрулирования временно оккупированного Донбасса Украина должна обсуждать с боевиками террористических организаций "ДНР/ЛНР". Такую позицию страны-агрессора РФ завил на брифинге Дмитрий Песков - пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

В Кремле вновь говорили о том, что Украина не хочет вступать в диалог с террористами, при этом называя тех "непризнанными республиками".

15 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предложила патрулировать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей совместно с представителями этих территорий и членами миссии ОБСЕ в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе

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