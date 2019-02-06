У Путина встревожились из-за уголовного дела против Медведчука

Владимир Путин и Виктор Медведчук (скриншот видео)

В администрации президента РФ "встревожены" сообщением о том, что в Украине открыто уголовное производство по подозрению в госизмене на кума Владимира Путина — украинского политика Виктора Медведчука. Об этом пишет российский пропагандистский ресурс РБК, цитируя пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

В Кремле не знают, "то ли оно возбуждено, то ли пока предварительные действия осуществляются".

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"Информация в любом случае является весьма тревожной", — сказал Песков.

По его словам, если против Медведчука все-таки откроют уголовное дело, "это будет очередная политическая репрессия".

5 февраля 2019 года ГПУ открыла уголовное дело по подозрению в государственной измене и сепаратизме украинского политика Виктора Медведчука, который является участником переговоров по минскому процессу. На дебютном съезде "Оппозиционной платформы — За жизнь" он заявил, что нужно "создать автономный регион Донбасс в составе Украины", закрепив этот статус в Конституции.

У Медведчука заявили, что инициаторы расследования против него делают это, чтобы "получить одобрение своих политических хозяев ‒ вашингтонского обкома". Высказывания о "хозяевах из США" — одно из направлений пропаганды Кремля об Украине.