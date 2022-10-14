У РФ минус три комплекса С-300 и 150 убитых в Токмаке, Токаревке и Хлебодаровке – Генштаб

Украинские силы обороны уничтожили в течение нескольких дней три российских зенитно-ракетных комплекса С-300, а также ликвидировали до 150 оккупантов в Запорожской, Херсонской и Донецкой областях. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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По данным Генштаба, в районах Хлебодаровки Донецкой области, Токмака Запорожской области и Токаревки Херсонской области оккупанты потеряли до 150 человек погибшими и около 100 – ранеными. Также уничтожены три комплекса С-300, до 10 единиц другого вооружения и военной техники.

Генштаб также сообщает, что в районе железнодорожной станции в Антраците Луганской области ВСУ уничтожили "значительную часть" вооружения и военной техники россиян, которую они перемещали по железной дороге. Число и характер повреждений уточняются.

В течение суток украинская авиация нанесла 13 ударов по противнику и поразила 12 районов сосредоточения вооружения и техники, а также один зенитно-ракетный комплекса противника.

Ракетные войска и артиллерия ударили по трем пунктам управления армии РФ, поразили восемь районов сосредоточения живой силы и три склада боеприпасов.

С 24 февраля по 14 октября, по данным Генштаба, россияне потеряли в войне против Украины около 64 300 военных убитыми.

Сегодня спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что самым сложным направлением на фронте остается Бахмутское, особенно село Иванград – там оккупанты "безумно атакуют".

Оксана Житнюк

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