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У России много авиабомб, модернизировать их в управляемые дешевле, чем делать ракеты – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2023, 09:26
У России много авиабомб, модернизировать их в управляемые дешевле, чем делать ракеты – ВСУ - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

У России есть большой запас авиабомб, а модернизировать их до управляемых дешевле и быстрее, чем производить ракеты. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Представитель Воздушных сил подчеркнул, что для противостояния управляемым фугасным авиабомбам (ФАБ) надо сбивать их носители – самолеты. Для этого ВСУ необходима современная авиация.

"Они у них есть в достаточном количестве, ФАБы. К ним просто добавляют крылья, GPS – и полетела. Они есть, их нужно модернизировать. И цена. Цена вопроса. Ракеты стоят... Во-первых, их производить очень долго, и будет ли в дальнейшем такая перспектива в условиях санкций. Миллионы долларов стоят ракеты за единицу. Бомба, крылья и GPS тоже в определенной мере дорогая, но в разы, а может и в сотни раз дешевле", – сказал Игнат.

Он подчеркнул, что Воздушные силы ВСУ тоже используют такие бомбы, но у Украины мало таких боеприпасов.

"Их надо просто больше. Наладить производство на Западе и предоставлять Украине. Бомбы, которые мы используем, это гуманные бомбы – высокоточные, они меньшей мощности, но летят так, как надо. Не так, как это делают оккупанты вот этими своими "пятисотками" (ФАБ-500), когда попадают в мирные города, разрушают дома и так далее", – сказал Игнат.

  • В ночь на 24 марта 2023 года российские оккупанты атаковали  Сумскую область с десяти истребителей Су-35, выпустили по Белополью 11 управляемых авиабомб.

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Наталія Медведєва
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война авиация воздушные силы авиабомба Юрий Игнат
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