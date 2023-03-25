У России много авиабомб, модернизировать их в управляемые дешевле, чем делать ракеты – ВСУ

У России есть большой запас авиабомб, а модернизировать их до управляемых дешевле и быстрее, чем производить ракеты. Об этом сказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Представитель Воздушных сил подчеркнул, что для противостояния управляемым фугасным авиабомбам (ФАБ) надо сбивать их носители – самолеты. Для этого ВСУ необходима современная авиация.

"Они у них есть в достаточном количестве, ФАБы. К ним просто добавляют крылья, GPS – и полетела. Они есть, их нужно модернизировать. И цена. Цена вопроса. Ракеты стоят... Во-первых, их производить очень долго, и будет ли в дальнейшем такая перспектива в условиях санкций. Миллионы долларов стоят ракеты за единицу. Бомба, крылья и GPS тоже в определенной мере дорогая, но в разы, а может и в сотни раз дешевле", – сказал Игнат.

Он подчеркнул, что Воздушные силы ВСУ тоже используют такие бомбы, но у Украины мало таких боеприпасов.

"Их надо просто больше. Наладить производство на Западе и предоставлять Украине. Бомбы, которые мы используем, это гуманные бомбы – высокоточные, они меньшей мощности, но летят так, как надо. Не так, как это делают оккупанты вот этими своими "пятисотками" (ФАБ-500), когда попадают в мирные города, разрушают дома и так далее", – сказал Игнат.

В ночь на 24 марта 2023 года российские оккупанты атаковали Сумскую область с десяти истребителей Су-35, выпустили по Белополью 11 управляемых авиабомб.

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Наталія Медведєва

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