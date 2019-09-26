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У Рябошапки объяснили, что с санкциями ЕС против сына Януковича

У Рябошапки объяснили, что с санкциями ЕС против сына Януковича - Фото
Александр Янукович (фото - пресс-служба его компании)
26.09.2019, 09:48

На днях Суд ЕС упразднил прежние санкции против экс-президента Виктора Януковича. В Генпрокуратуре рассказали, что с санкциями против его сына.

Текущие персональные санкции Евросоюза против Александра Януковича, сына беглого экс-президента Виктора Януковича, остаются в силе до 6 марта 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как уточнили в ГПУ, Суд общей юрисдикции ЕС на основании слушания 6 июня решением от 24 сентября так же, как и по Виктору Януковичу, отменил санкции ЕС против Александра Януковича с 5 марта 2018-го по 4 марта 2019 года.

"Таким образом, персональные санкции ЕС по Александру Януковичу соответствии с решением Совета ЕС №2019/119/CFSP от 4 марта 2019 года остаются в силе до 6 марта 2020 года", - подчеркнули у генпрокурора Руслана Рябошапки.

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Сам Александр Янукович заявил через Facebook своего пресс-секретаря Юрия Кирасира, что "преступный режим Порошенко" якобы специально вынуждал ЕС вводить санкции, чтобы "захватить денежные активы вкладчиков ПАО Всеукраинский банк развития" и "полностью уничтожить" его бизнес в Украине.

11 июля также отменены санкции ЕС против Александра Януковича за 2016-2018 годы. В сентябре 2016-го санкции 2015 года по нему тоже отменили.

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александр янукович санкции ес
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