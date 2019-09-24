Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Европейский суд отменил санкции против Януковича

Европейский суд отменил санкции против Януковича - Фото
Виктор Янукович (фото - ЕРА)
24.09.2019, 12:28

Первым об отмене санкций ЕС против Виктора Януковича сообщил пресс-секретарь сына беглого экс-диктатора, позднее появилось решение суда

дополнено

Европейский суд (высшая инстанция Суда ЕС) отменил санкции, которые были наложены на экс-президента Виктора Януковича в 2018-2019 годах. Первым об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь сына экс-президента Александра Януковича Юрий Кирасир.

"Решение Евросуда от 24 сентября 2019 года об отмене санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича за 2018-2019 годы является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС и весомым поводом для их скорейшей полной отмены", - отметил он.

По его словам, сейчас решение Оболонского суда против Януковича "обжалуется в апелляционной инстанции".

Соответствующее решение появилось позднее на сайте суда:

  • 4 марта Евросоюз обнародовал решение о продлении санкций против Януковича и 11 его соратников по 6 марта 2020 года. В ЕС тогда решили исключить из санкционного списка экс-главу администрации президента Андрея Клюева.
Напишите нам
санкции ЕС виктор янукович
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 