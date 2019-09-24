Европейский суд отменил санкции против Януковича

Виктор Янукович (фото - ЕРА)

дополнено

Европейский суд (высшая инстанция Суда ЕС) отменил санкции, которые были наложены на экс-президента Виктора Януковича в 2018-2019 годах. Первым об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь сына экс-президента Александра Януковича Юрий Кирасир.

"Решение Евросуда от 24 сентября 2019 года об отмене санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича за 2018-2019 годы является подтверждением незаконности и безосновательности их введения органами ЕС и весомым поводом для их скорейшей полной отмены", - отметил он.

По его словам, сейчас решение Оболонского суда против Януковича "обжалуется в апелляционной инстанции".

Соответствующее решение появилось позднее на сайте суда:

