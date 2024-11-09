У Трампа готовятся выйти из Парижского климатического соглашения – CNN

По данным собеседников, его команда планирует сокращение правительственных должностей и офисов, занимающихся уменьшением загрязнения в бедных общинах

Дональд Трамп (Фото: Justine Lane/EPA)

Переходная команда новоизбранного американского президента Дональда Трампа начала подготовку серии указов и президентских прокламаций по энергетике и климату, сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух собеседников, знакомых с планами.

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По их данным, в планы входит и выход Соединенных Штатов из Парижского климатического соглашения. Этот документ призван регулировать меры по уменьшению выбросов диоксида углерода, чтобы снизить темпы глобального потепления. Трамп впервые объявил об идее выйти из договора еще в июне 2017 и пообещал еще раз сделать это во время президентской кампании.

Также собеседники заявили СМИ, что команда республиканца планирует сокращение правительственных должностей и офисов, занимающихся уменьшением загрязнения в бедных общинах, а также уменьшение площади национальных памятников, чтобы увеличить бурение для производства ресурсов на государственных землях.

Первым об этих планах заявила газета The New York Times.

До этого CNN сообщал, что команда Трампа начала готовить исполнительные приказы, связанные с разведкой энергетических ресурсов, предусматривающих упразднение ограничений и положений, запрещающих компаниям заниматься бурением. Также предусмотрено сокращение регулирования энергетики.