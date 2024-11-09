У Трампа готуються вийти з Паризької кліматичної угоди – CNN

За даними співрозмовників, команда республіканця планує скорочення урядових посад і офісів, які займаються зменшенням забруднення у бідних громадах

Дональд Трамп (Фото: Justine Lane / EPA)

Перехідна команда новообраного американського президента Дональда Трампа почала підготовку серії указів та президентських прокламацій щодо енергетики та клімату, повідомив телеканал CNN з посиланням на двох співрозмовників, знайомих з планами.

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За їх даними, до планів входить і вихід Сполучених Штатів з Паризької кліматичної угоди. Цей документ покликаний регулювати заходи зі зменшення викидів діоксиду вуглецю, щоб зменшити темпи глобального потепління. Трамп вперше оголосив про ідею вийти з договору ще у червні 2017 року й пообіцяв ще раз зробити це під час президентської кампанії.

Також співрозмовники заявили ЗМІ, що команда республіканця планує скорочення урядових посад і офісів, які займаються зменшенням забруднення у бідних громадах, а також зменшення площі національних пам'яток, аби збільшити буріння для виробництва ресурсів на державних землях.

Першою про ці плани заявила газета The New York Times.

До цього CNN повідомляв, що команда Трампа почала готувати виконавчі накази, пов’язані з розвідкою енергетичних ресурсів, які передбачають скасування обмежень та положень, що забороняють компаніям займатися бурінням. Також передбачено скорочення регулювання енергетики.