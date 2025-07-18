У Трампа обнаружили хроническую венозную недостаточность
У президента США Дональда Трампа обнаружили хроническое заболевание – венозную недостаточность, распространенную среди людей старше 70 лет. Белый дом опубликовал служебную записку доктора Шона Барбабеллы.
В записке сказано, что в последние недели Трамп отметил легкий отек в голенях.
На фоне этого было проведено комплексное обследование, включая диагностические сосудистые исследования. Проведено двустороннее допплерографирование вен нижних конечностей, которое выявило хроническую венозную недостаточность.
Врач подчеркнул, что это "доброкачественное и распространенное состояние, особенно у лиц старше 70 лет", и что не было обнаружено никаких признаков тромбоза глубоких вен или артериального заболевания.
Также не выявлено признаков сердечной недостаточности, нарушения функции почек или системных заболеваний.
В записке отмечается, что на недавних фотографиях Трампа видны незначительные синяки на тыльной стороне его ладони. Это объяснили "незначительным раздражением мягких тканей от частого рукопожатия и употребления аспирина", который принимается для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
- В апреле в Белом доме объявили, что Трамп прошел ежегодный медосмотр и "остается в отличном состоянии здоровья".
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