У Трампа обнаружили хроническую венозную недостаточность

Трампа обследовали в больнице на фоне "легкого отека" в голенях. Обнаружено хроническое заболевание

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

У президента США Дональда Трампа обнаружили хроническое заболевание – венозную недостаточность, распространенную среди людей старше 70 лет. Белый дом опубликовал служебную записку доктора Шона Барбабеллы.

В записке сказано, что в последние недели Трамп отметил легкий отек в голенях.

На фоне этого было проведено комплексное обследование, включая диагностические сосудистые исследования. Проведено двустороннее допплерографирование вен нижних конечностей, которое выявило хроническую венозную недостаточность.

Врач подчеркнул, что это "доброкачественное и распространенное состояние, особенно у лиц старше 70 лет", и что не было обнаружено никаких признаков тромбоза глубоких вен или артериального заболевания.

Также не выявлено признаков сердечной недостаточности, нарушения функции почек или системных заболеваний.

В записке отмечается, что на недавних фотографиях Трампа видны незначительные синяки на тыльной стороне его ладони. Это объяснили "незначительным раздражением мягких тканей от частого рукопожатия и употребления аспирина", который принимается для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.