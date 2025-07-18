У Трампа виявили хронічну венозну недостатність

Трампа обстежили у лікарні на тлі "легкого набряку" в гомілках. Виявлено хронічне захворювання

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER / EPA)

У президента США Дональда Трампа виявили хронічне захворювання – венозну недостатність, поширену серед людей старших за 70 років. Білий дім опублікував службову записку лікаря Шона Барбабелли.

У записці йдеться, що останніми тижнями Трамп відзначив легкий набряк у гомілках.

На тлі цього було проведено комплексне обстеження, включно з діагностичними судинними дослідженнями. Було проведено двостороннє доплерографування вен нижніх кінцівок, яке виявило хронічну венозну недостатність.

Лікар наголосив, що це "доброякісний та поширений стан, особливо в осіб старших за 70 років", і що не було виявлено жодних ознак тромбозу глибоких вен або артеріального захворювання.

Також не виявлено ознак серцевої недостатності, порушення функції нирок чи системних захворювань.

У записці наголошується, що на нещодавніх фотографіях Трампа видно незначні синці на тильній стороні його долоні. Це пояснили "незначним подразненням м’яких тканин від частого рукостискання та вживання аспірину", який приймається для профілактики серцево-судинних захворювань.