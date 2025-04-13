Медогляд Трампа показав, що президент США має "відмінне здоров'я"
Щорічний медичний огляд президента США Дональда Трампа показав, що політик "залишається у відмінному стані здоров'я". Відповідний документ опублікувала речниця Білого дому Каролін Лівітт.
У висновках зазначено, що Трамп "демонструє відмінне когнітивне і фізичне здоров'я і повністю готовий виконувати обов'язки Верховного головнокомандувача і глави держави".
Обстеження проводив особистий лікар президента США Шон Барбабелла, ветеран, капітан Військово-морських сил, який служив в Афганістані та Іраку.
Дослідження проводилися 11 квітня у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда, який традиційно обслуговує американських президентів.
Повні результати обстеження Трампа доступні тут:
As promised on Friday, President Trump’s Annual Physical Examination Results: pic.twitter.com/skWfSRZ18N— Karoline Leavitt (@PressSec) April 13, 2025
- 11 квітня Трамп пройшов щорічний медогляд, звіт щодо нього є першою публічною інформацією про здоров'я політика після замаху на нього у липні 2024 року.
- Загалом дослідження тривали п'ять годин, зокрема президент США пройшов перевірку на гостроту розуму.