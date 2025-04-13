Медогляд Трампа показав, що президент США має "відмінне здоров'я"
Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Щорічний медичний огляд президента США Дональда Трампа показав, що політик "залишається у відмінному стані здоров'я". Відповідний документ опублікувала речниця Білого дому Каролін Лівітт.

У висновках зазначено, що Трамп "демонструє відмінне когнітивне і фізичне здоров'я і повністю готовий виконувати обов'язки Верховного головнокомандувача і глави держави".

Обстеження проводив особистий лікар президента США Шон Барбабелла, ветеран, капітан Військово-морських сил, який служив в Афганістані та Іраку.

Дослідження проводилися 11 квітня у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда, який традиційно обслуговує американських президентів.

Повні результати обстеження Трампа доступні тут:

  • 11 квітня Трамп пройшов щорічний медогляд, звіт щодо нього є першою публічною інформацією про здоров'я політика після замаху на нього у липні 2024 року.
  • Загалом дослідження тривали п'ять годин, зокрема президент США пройшов перевірку на гостроту розуму.
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