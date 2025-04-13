Медосмотр Трампа показал, что у президента США "отличное здоровье"

Политик "демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье", говорится в документе

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO/EPA)

Ежегодный медицинский осмотр президента США Дональда Трампа показал, что политик "остается в отличном состоянии здоровья". Соответствующий документ опубликовала пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

В заключении отмечено, что Трамп "демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью готов исполнять обязанности Верховного главнокомандующего и главы государства".

Обследование проводил личный врач президента США Шон Барбабелла, ветеран, капитан Военно-морских сил, служивший в Афганистане и Ираке.

Исследования проводились 11 апреля в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, который традиционно обслуживает американских президентов.

Полные результаты обследования Трампа доступны здесь:

As promised on Friday, President Trump’s Annual Physical Examination Results: pic.twitter.com/skWfSRZ18N — Karoline Leavitt (@PressSec) April 13, 2025

11 апреля Трамп прошел ежегодный медосмотр, отчет о нем является первой публичной информацией о здоровье политика после покушения на него в июле 2024 года.

В общей сложности исследования длились пять часов, в том числе президент США прошел проверку на остроту ума.