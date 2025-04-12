Трамп прошел медосмотр, в частности, когнитивный тест: Думаю, справился хорошо

Лидер США отметил, что Байден в свое время отказался проходить этот тест

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/SHAWN THEW / POOL)

Президент США Дональд Трамп 11 апреля прошел ежегодный медицинский осмотр. По его словам, он "хорошо справился", передает The Associated Press.

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78-летний Трамп почти пять часов провел в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Он заявил, что прошел "все возможные тесты".

"Я был там долгое время. Думаю, что справился очень хорошо", – отметил лидер США.

Отчет врача, предположительно, будет готов 13 апреля. Отмечается, что это станет первой публичной информацией о здоровье Трампа после покушения на него в Батлере, штат Пенсильвания, в июле 2024 года.

В ходе общения с журналистами в самолете во время полета во Флориду Трамп сказал, что врачи дали ему "небольшой совет" по изменению образа жизни. Он не уточнил, о чем речь, но отметил, что это улучшило бы его здоровье.

"В целом я чувствовал, что я в очень хорошей форме. Доброе сердце, добрая душа, очень добрая душа. Я прошел когнитивный тест. Я не знаю, что вам сказать, кроме того, что я ответил правильно на все вопросы", – сказал он.

По словам президента США, прохождение проверки на остроту ума – это то, "чего хочет американский народ". Он не упустил возможности отметить, что его предшественник Джо Байден отказался проходить этот тест.