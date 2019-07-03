У Вакарчука утверждают, что отказались от 2 млн грн для Голоса

Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В партии Святослава Вакарчука Голос утверждают, что отказались от двух миллионов гривень взносов на предвыборную кампанию из-за того, что источники этих средств не отвечали их фандрайзинговой политике. Об этом пишет пресс-служба политической силы.

Чаще всего, утверждают у Вакарчука, они отказываются от взносов из-за репутационных рисков, незакрытой судимости и налоговых долгов доноров.

В Голосе заявляют, что проверяют все взносы, которые переводят на их счета.

Ранее в партии опубликовали полный список кандидатов в нардепы на мажоритарных округах, а также объяснили, по какому принципу отбирали людей для списка.

Досрочные выборы в парламент пройдут 21 июля.

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