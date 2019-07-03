Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.07.2019, 11:36

У Вакарчука утверждают, что отказались от 2 млн грн для Голоса

У Вакарчука утверждают, что отказались от 2 млн грн для Голоса - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Чаще всего в Голосе возвращают взносы из-за незакрытой судимости и долгов плательщиков, уверяют в пресс-службе партии

В партии Святослава Вакарчука Голос утверждают, что отказались от двух миллионов гривень взносов на предвыборную кампанию из-за того, что источники этих средств не отвечали их фандрайзинговой политике. Об этом пишет пресс-служба политической силы. 

Чаще всего, утверждают у Вакарчука, они отказываются от взносов из-за репутационных рисков, незакрытой судимости и налоговых долгов доноров.

В Голосе заявляют, что проверяют все взносы, которые переводят на их счета. 

Ранее в партии опубликовали полный список кандидатов в нардепы на мажоритарных округах, а также объяснили, по какому принципу отбирали людей для списка. 

Досрочные выборы в парламент пройдут 21 июля. 

Читайте также: Партия Голос заявила, что на их волонтеров во Львове напали

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, Святослав Вакарчук, взносы, партия Голос
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 