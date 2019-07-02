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02.07.2019, 17:19

Партия Голос заявила, что на их волонтеров во Львове напали

Партия Голос заявила, что на их волонтеров во Львове напали - Фото
Логотип партии Голос

В партии заявили, что волонтеров преследовали неизвестные в спортивных костюмах, а ночью кто-то напал на львовский "Коворкинг перемен"

Партия Святослава Вакарчука Голос заявила, что вчера вечером во Львове "молодчики в спортивных костюмах" напали на их волонтеров.

Неизвестные якобы "ругались, оскорбляли волонтеров, силой заставили их снять брендовую одежду (с символикой партии – ред.), преследовали их по улицам и угрожали физической расправой".

Кандидат по мажоритарному округу от Голоса Наталья Пипа заявила, что "оппоненты никак не могут успокоиться, что молодые и прогрессивные украинские силы набирают обороты".

Кроме того, в политической силе заявили, что ночью на львовский "Коворкинг перемен" произошло нападение: испортили оформление, сломали эмблему, отломали буквы со щита, а также пытались снять баннер.

В партии также сообщают, что неоднократно получали угрозы.

1 июля в Славянске у здания апелляционного суда кандидата в народные депутаты от Оппозиционной платформы – За жизнь Анастасию Петренко забросали мукой

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Теги: выборы, голос
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