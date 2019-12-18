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У Вакарчука заявляют, что Рада "не отменила" иммунитет нардепов

У Вакарчука заявляют, что Рада "не отменила" иммунитет нардепов - Фото
Святослав Вакарчук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.12.2019, 12:36

В заявлении Голоса говорится, что правоохранители не смогут привлечь к ответственности нардепа во время, когда он "осуществляет свои полномочия"

Фракция Голос заявила, что закон №2237, который ранее приняла Верховная рада, убирающий из законодательства нормы, связанные с неприкосновенностью народных депутатов, "фактически возвращает депутатскую неприкосновенность". Об этом сообщает пресс-служба Голоса

"Теперь правоохранители не смогут привлечь депутата к ответственности во время, когда он "осуществляет свои полномочия". Мы осуществляем свои полномочия все пять лет", - говорится в заявлении. 

По мнению Голоса, это позволит адвокатам остановить любые дела против нардепов.

Председатель профильного комитета ВР и нардеп от Слуги народа Денис Монастырский заявляет, что в законе идет речь только об отсутствии ответственности за высказывания в Раде, а не за любые действия.

  • Сегодня Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла закон №2237который убирает из законодательства нормы, связанные с неприкосновенностью народных депутатов.
  • 3 сентября Рада исключила из Конституции положения о неприкосновенности депутатов.
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верховная рада голос неприкосновенность ОПЗЖ
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