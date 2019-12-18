У Вакарчука заявляют, что Рада "не отменила" иммунитет нардепов

Святослав Вакарчук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Фракция Голос заявила, что закон №2237, который ранее приняла Верховная рада, убирающий из законодательства нормы, связанные с неприкосновенностью народных депутатов, "фактически возвращает депутатскую неприкосновенность". Об этом сообщает пресс-служба Голоса.

"Теперь правоохранители не смогут привлечь депутата к ответственности во время, когда он "осуществляет свои полномочия". Мы осуществляем свои полномочия все пять лет", - говорится в заявлении.

По мнению Голоса, это позволит адвокатам остановить любые дела против нардепов.

Председатель профильного комитета ВР и нардеп от Слуги народа Денис Монастырский заявляет, что в законе идет речь только об отсутствии ответственности за высказывания в Раде, а не за любые действия.