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У Верещук просят New York Times исправить фейк о референдуме по вступлению Украины в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2022, 16:31
У Верещук просят New York Times исправить фейк о референдуме по вступлению Украины в НАТО - Фото
Ирина Верещук (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

В Минреинтеграции просят The New York Times исправить статью с фейком, где авторы, цитируя министра реинтеграции Ирину Верещук, написали о возможности проведения в Украине референдума о вступлении в НАТО, хотя министр говорила о референдуме по минским соглашениям.

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"Цитата: "Президент предполагает, что такая возможность есть, если не будет других вариантов или инструментов" – касалась гипотетически возможного проведения референдума по Минским соглашениям", – сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, информация "о вероятном влиянии референдума на отказ Украины от вступления в НАТО является исключительно интерпретацией издания". В ведомстве считают, что причиной фейка стал или непрофессионализм автора, или намеренная манипуляция.

В Минреинтеграции напомнили, что на фоне угрозы нового вторжения России Украина стала "одним из ключевых мировых ньюзмейкеров" – это требует внимательного отношения к фактам со стороны иностранных журналистов.

В министерстве просят The New York Times исправить статью с ложной информацией и сообщить СМИ, которые перепечатали фейк, полагаясь на репутацию издания.

16 февраля в The New York Times вышла статья под авторством репортеров из московского бюро Эндрю Крамера, Антона Трояновского, Майкла Шира. В материале рассказывается о геополитических отношения Украины, России и Запада, и приводятся слова Верещук, которые она сказала в эфире одного из телеканалов. 

Скриншот Facebook
  • 15 февраля 2022 года в эфире программы Право на владу на 1+1 Верещук сказала, что референдум по минским соглашениям, которые призваны урегулировать конфликт на Донбассе, будет возможен, только если не останется других вариантов. 

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Яна Катасонова
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