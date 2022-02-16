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Референдум по минским соглашениям возможен, если не останется других вариантов – Верещук

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2022, 10:30
Референдум по минским соглашениям возможен, если не останется других вариантов – Верещук - Фото
Ирина Верещук (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

Референдум по минским соглашениям, которые призваны урегулировать конфликт на Донбассе, будет возможен, только если не останется других вариантов. Однако серьезных обсуждений этого пока нет, сказала в эфире программы Право на владу на 1+1 министр реинтеграции Ирина Верещук.

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"Президент допустил такую возможность, если не останется других вариантов и других инструментов", – сказала она.

При этом Верещук сказала, что пока не слышала, чтобы идея референдума о минских соглашениях серьезно обсуждалась.

Читайте также: Россия неправильно трактует минские соглашения, достичь прогресса сложно – посол США

Марк Сировой
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Донбасс минские соглашения референдум ирина верещук
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