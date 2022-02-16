Референдум по минским соглашениям возможен, если не останется других вариантов – Верещук

Референдум по минским соглашениям, которые призваны урегулировать конфликт на Донбассе, будет возможен, только если не останется других вариантов. Однако серьезных обсуждений этого пока нет, сказала в эфире программы Право на владу на 1+1 министр реинтеграции Ирина Верещук.

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"Президент допустил такую возможность, если не останется других вариантов и других инструментов", – сказала она.

При этом Верещук сказала, что пока не слышала, чтобы идея референдума о минских соглашениях серьезно обсуждалась.

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Марк Сировой

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