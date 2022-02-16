Референдум по минским соглашениям возможен, если не останется других вариантов – Верещук
16.02.2022, 10:30
Ирина Верещук (Фото: пресс-служба Верховной Рады)
Референдум по минским соглашениям, которые призваны урегулировать конфликт на Донбассе, будет возможен, только если не останется других вариантов. Однако серьезных обсуждений этого пока нет, сказала в эфире программы Право на владу на 1+1 министр реинтеграции Ирина Верещук.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Президент допустил такую возможность, если не останется других вариантов и других инструментов", – сказала она.
При этом Верещук сказала, что пока не слышала, чтобы идея референдума о минских соглашениях серьезно обсуждалась.
- 15 февраля нелегитимная Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если РФ признает оккупированные регионы республиками, то это будет означать выход РФ из минских соглашений. С аналогичной позицией выступили в Офисе президента.
Читайте также: Россия неправильно трактует минские соглашения, достичь прогресса сложно – посол США
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии