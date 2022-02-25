У военного аэропорта Староконстантинова произошло шесть взрывов

В Хмельницкой области произошло шесть взрывов в районе военного аэропорта города Староконстантинов. Об этом сообщил в видеообращении глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий.

"По состоянию на 21:40 в Хмельницкой области произошло шесть взрывов в районе военного аэропорта города Староконстантинов. Пострадавших нет, техника цела", – сообщил глава ОГА.

Гайдай сказал, что больше никаких взрывов в области не было и попросил не верить фейкам.

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Наталия Медведева

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