У ВСУ сейчас хорошая возможность подорвать или уничтожить лучшие силы россиян – ISW

Битва за Бахмут может серьезно подорвать лучшие силы российской террористической организации "Группа Вагнера", лишив РФ некоторых из ее наиболее эффективных и наиболее трудно заменяемых ударных частей. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

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Ранее ISW сообщал, что Россия бросила на штурм Бахмута лучшие силы террористической группировки, усилив их воздушно-десантными войсками регулярной армии.

"Бахмутская битва может фактически серьезно подорвать лучшие силы группы Вагнера, лишив Россию некоторых из ее наиболее эффективных и наиболее трудно заменяемых ударных частей", – говорится в сводке.

Там напоминают, что атаки "Вагнера" однажды уже достигли кульминации, в результате чего Минобороны РФ направило в бой часть своих элитных воздушно-десантных войск.

Силы наемников могут снова иссякнуть перед взятием города, заставив российских военных выбирать между отказом от усилий или броском в битву более качественных войск.

Институт считает, что в условиях оборонительных городских боев есть хорошая возможность нанести урон элитным российским подразделениям.

Серьезная деградация или уничтожение лучших боевых сил "Вагнера" будет иметь положительные последствия за пределами поля боя, так как в последнее время владелец организации Евгений Пригожин пытается конкурировать с Минобороны РФ, наращивая популяризацию группы Вагнера в РФ, считают в Институте.

"Нанесение серьезного ущерба власти и репутации Пригожина в России было бы важным достижением с точки зрения долгосрочных перспектив восстановления здравомыслия в России. Это цель в интересах Америки, а также в интересах Украины, и она поднимает ставки в битве за Бахмут за пределы вопросов местности и геометрии боевого пространства", – говорится в сводке ISW.

В ВСУ вчера сообщили, что россияне бросили в бои за Бахмут свои лучшие подразделения, но украинским войскам пока еще целесообразно удерживать позиции на этом участке фронта, нанося оккупантам существенные потери.

Президент Владимир Зеленский в своем вчерашнем вечернем видеообращении заявил, что Бахмут дает один из самых больших результатов за время войны.

Вадим Ребрина

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