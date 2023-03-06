Зеленский: Бахмут дает один из самых больших результатов за время этой войны

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал о деталях сегодняшнего заседания Ставки верховного главнокомандующего, на котором было принято решение продолжать оборонную операцию в Бахмуте.

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Зеленский подчеркнул, что тема Бахмутского направления стала основной для заседания, обсуждение длилось более часа.

"Хочу быть откровенным в таких темах. Бывает, к сожалению, много разных дезинформационных сообщений. От тех, кто даже слышать не может абсолютно закрытых разговоров об обороне, но что-то утверждает о якобы решениях по вопросам обороны", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что общество должно понимать смысл оборонных операций Украины.

"Сегодня на Ставке я прямо задал вопрос и командующему "Хортицы" генералу Сырскому, и главкому Залужному о том, какой они видят дальше оборонную операцию на Бахмутском направлении. Отойти или продолжать оборону и усиливаться в городе. Оба генерала ответили: не отходить и усиливаться. И эта позиция была единогласно поддержана Ставкой. Других позиций не было", – сказал президент.

Зеленский поручил Залужному найти соответствующие силы, чтобы помочь украинским бойцам в Бахмуте.

"Нет такой части Украины, чтобы сказать, что от нее якобы можно отказаться <…> Бахмут дал и дает один из самых больших результатов за время этой войны, за время всей битвы за Донбасс", – заявил президент.

Россия бросила на Бахмут лучшие подразделения, но украинским войскам пока целесообразно удерживать позиции на этом участке фронта, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Череватый.

Генерал Сырский заявил, что бои за Бахмут достигли наивысшего уровня напряжения, россияне бросили в бой дополнительные силы среди боевиков террористической Группы Вагнера.

Секретарь СНБО Данилов подчеркнул, что об окружении Бахмута речи не идет, но ситуация непростая.

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Оксана Житнюк

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