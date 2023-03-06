Зеленский: Бахмут дает один из самых больших результатов за время этой войны
Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал о деталях сегодняшнего заседания Ставки верховного главнокомандующего, на котором было принято решение продолжать оборонную операцию в Бахмуте.
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Зеленский подчеркнул, что тема Бахмутского направления стала основной для заседания, обсуждение длилось более часа.
"Хочу быть откровенным в таких темах. Бывает, к сожалению, много разных дезинформационных сообщений. От тех, кто даже слышать не может абсолютно закрытых разговоров об обороне, но что-то утверждает о якобы решениях по вопросам обороны", – отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что общество должно понимать смысл оборонных операций Украины.
"Сегодня на Ставке я прямо задал вопрос и командующему "Хортицы" генералу Сырскому, и главкому Залужному о том, какой они видят дальше оборонную операцию на Бахмутском направлении. Отойти или продолжать оборону и усиливаться в городе. Оба генерала ответили: не отходить и усиливаться. И эта позиция была единогласно поддержана Ставкой. Других позиций не было", – сказал президент.
Зеленский поручил Залужному найти соответствующие силы, чтобы помочь украинским бойцам в Бахмуте.
"Нет такой части Украины, чтобы сказать, что от нее якобы можно отказаться <…> Бахмут дал и дает один из самых больших результатов за время этой войны, за время всей битвы за Донбасс", – заявил президент.
- Россия бросила на Бахмут лучшие подразделения, но украинским войскам пока целесообразно удерживать позиции на этом участке фронта, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Череватый.
- Генерал Сырский заявил, что бои за Бахмут достигли наивысшего уровня напряжения, россияне бросили в бой дополнительные силы среди боевиков террористической Группы Вагнера.
- Секретарь СНБО Данилов подчеркнул, что об окружении Бахмута речи не идет, но ситуация непростая.
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