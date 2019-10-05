У Зеленского есть два плана по Донбассу - Пристайко

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что у президента Владимира Зеленского есть два плана по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом глава МИД рассказал в прямом эфире ток-шоу Свобода слова.

"Специфика моей работы не позволяет рассказать вам все, что планируется в закрытых кабинетах, но поверьте мне, что у нас есть и "план А" и "план В", - заявил министр.

Первый план, по словам Пристайко, предусматривает достижение за столом переговоров договоренностей, которые, "под давлением наших западных партнеров", выполнила бы Россия.

Если реализовать мирный план не удастся, то, по словам министра, будет обсуждаться вопрос усиления контроля над границей: "Это тоже один из планов: как сделать так, чтобы больше через нашу границу, которая сейчас установлена де-факто, а на самом деле это просто часть нашей территории, не проходили террористы, которые подрывают машины в Киеве и Мариуполе".

"Все эти планы разработаны и предложены президенту. И это его задание, человека, которого вы выбрали президентом, принять эти сложные, неприятные, тяжелые решения, которые потом придется, вероятно, объяснять всем", - резюмировал Пристайко.

Читайте также: Война трактовок вокруг "формулы Штайнмайера"