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У Зеленского хотят давать стипендии детям в оккупированном Крыму

У Зеленского хотят давать стипендии детям в оккупированном Крыму - Фото
Фото: president.gov.ua
13.11.2019, 14:44

Фонд будет поддерживать не только талантливых детей, но и "культурные и образовательные инициативы" из Крыма

В Представительстве президента в АРК инициируют создание фонда для поддержки одаренных детей, проживающих на оккупированном Россией украинском полуострове. Об этом во время брифинга сообщила заместитель представителя Тамила Ташева, передает пресс-служба ОП.

"Для нас важно сотрудничество с людьми, которые проживают на полуострове, и людьми, которые переехали из Крыма. Мы будем говорить о создании фонда как для одаренных детей, так и для культурных и образовательных инициатив из Крыма", - сказала Ташева.

По ее словам, уже проведен ряд консультаций с представителями органов власти Украины и международными донорами по созданию такого фонда.

"Любой ребенок, который является талантливым и проживает на оккупированной территории, сможет обратиться за стипендией на обучение и получить качественное образование в Украине", - подчеркнула она.

Как известно, Украина прекратила подачу воды в Крым после его оккупации.

13 ноября постпред президента в Крыму Антон Кориневич заявил, что не видит оснований для возобновления подачи воды.

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Владимир Зеленский Крым стипендия постпред тамила ташева
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