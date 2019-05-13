Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.05.2019, 19:07

У Зеленского хотят пересмотреть квоты ЕС – Хан

У Зеленского хотят пересмотреть квоты ЕС – Хан - Фото
Йоханнес Хан (фото - Юрий Смирнов/LIGA.net)

У комиссара нет полной уверенности, что подразумевали в команде избранного президента, но, вероятно, там хотят изменить квоты в соглашении с ЕС

Реклама
Реклама

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан обсудил 3 мая с делегацией избранного президента Владимира Зеленского вопрос соглашения между ЕС и Украиной об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, передает корреспондент LIGA.net.

Хан отметил, что соглашение о зоне торговли не обсуждалось во время встречи с Зеленским 7 мая в Киеве, однако этот вопрос поднимался во время визита представителей Зеленского – Александра Данилюка и Руслана Рябошапки – в Брюссель 3 мая.

Реклама

"Я не обсуждал это с Зеленским. Но неделю назад здесь была его делегация и мы поднимали этот вопрос… У нас нет 100% уверенности в том, что они имели ввиду, но, по моему мнению, речь шла об изменении квот", - сказал он.

Хан отметил, что на следующей неделе еврокоммисар ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем посетит Киев, чтобы получить более четкую позицию от новоизбранного президента по этому вопросу.

13-14 мая в Брюсселе проходят мероприятия к десятилетию Северного партнерства, в них принимают участие действующий президент Петр Порошенко и министр иностранных дел Павел Климкин

Читайте также: ЕС будет дальше поддерживать Украину, но есть нюансы - журналист

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, евросоюз, ассоциация, йоханнес хан, квоты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 