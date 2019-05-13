У Зеленского хотят пересмотреть квоты ЕС – Хан

Йоханнес Хан (фото - Юрий Смирнов/LIGA.net)

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан обсудил 3 мая с делегацией избранного президента Владимира Зеленского вопрос соглашения между ЕС и Украиной об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, передает корреспондент LIGA.net.

Хан отметил, что соглашение о зоне торговли не обсуждалось во время встречи с Зеленским 7 мая в Киеве, однако этот вопрос поднимался во время визита представителей Зеленского – Александра Данилюка и Руслана Рябошапки – в Брюссель 3 мая.

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"Я не обсуждал это с Зеленским. Но неделю назад здесь была его делегация и мы поднимали этот вопрос… У нас нет 100% уверенности в том, что они имели ввиду, но, по моему мнению, речь шла об изменении квот", - сказал он.

Хан отметил, что на следующей неделе еврокоммисар ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем посетит Киев, чтобы получить более четкую позицию от новоизбранного президента по этому вопросу.

13-14 мая в Брюсселе проходят мероприятия к десятилетию Северного партнерства, в них принимают участие действующий президент Петр Порошенко и министр иностранных дел Павел Климкин.

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