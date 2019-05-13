Встреча Порошенко со Столтенбергом: о чем говорили

Петр Порошенко и Йенс Столтенберг (фото - пресс-служба)

Действующий президент Петр Порошенко заверил генерального секретаря Северноатлантического альянса Йенса Столтенберга, что Украина уже сегодня готова начать выполнять План действий по членству в НАТО. Встреча политиков прошла 13 мая в Брюсселе в рамках саммита НАТО, сообщает пресс-служба президента.

Порошенко заявил, что Украина будет продолжать курс на североатлантическую интеграцию.

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Также действующий президент и генсекретарь обсуждали подготовку к визиту в Украину Североатлантического совета НАТО, который запланирован на июль этого года.

13-14 мая в Брюсселе проходят мероприятия к десятилетию Северного партнерства, в них принимают участие Порошенко и министр иностранных дел Павел Климкин.

Сегодня в Брюсселе Климкин заявил, что ответ ЕС на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса не должен ограничиваться персональными санкциями.

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