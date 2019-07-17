У Зеленского хотят создать Совет из представителей СМИ

Кирилл Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Офис президента Владимира Зеленского планирует создать Совет по вопросам свободы слова при президенте. Об этом сообщил замруководителя Офиса Кирилл Тимошенко, передает сайт главы государства.

В составе Совета будут представители центральных украинских СМИ.

"Ожидается, что Совет будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры", - говорится в сообщении.

Также в Офисе президента заявляют, что аналогичные региональные ведомства предложили создать каждому главе ОГА.

Ранее Зеленский обратился в видео к сотрудникам подконтрольного Виктору Медведчуку NewsOne и сказал, что они - не собственность владельцев канала.

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