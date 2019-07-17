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17.07.2019, 13:29

У Зеленского хотят создать Совет из представителей СМИ

У Зеленского хотят создать Совет из представителей СМИ - Фото
Кирилл Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В ведомстве будут медиаюристы и представители силовых структур, чтобы защищать права журналистов

Офис президента Владимира Зеленского планирует создать Совет по вопросам свободы слова при президенте. Об этом сообщил замруководителя Офиса Кирилл Тимошенко, передает сайт главы государства. 

В составе Совета будут представители центральных украинских СМИ.

"Ожидается, что Совет будет помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры", - говорится в сообщении. 

Также в Офисе президента заявляют, что аналогичные региональные ведомства предложили создать каждому главе ОГА. 

Ранее Зеленский обратился в видео к сотрудникам подконтрольного Виктору Медведчуку NewsOne  и сказал, что они - не собственность владельцев канала.

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Теги: Владимир Зеленский, свобода слова, журналисты, журналистика, Кирилл Тимошенко
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