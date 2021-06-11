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У Зеленского назвали круг стратегических союзников Украины

11.06.2021, 15:30
У Зеленского назвали круг стратегических союзников Украины - Фото
Андрей Сибига (Фото – скриншот из видео Європейська правда, YouTube)

Замглавы Офиса президента по внешней политике Андрей Сибига назвал круг стратегических союзников Украины в интервью Европейской правде.

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По словам Сибиги, среди стран, у которых с Украиной "чрезвычайно высокий уровень стратегического сотрудничества" – США, Канада, Литва, Польша, Турция, "все балтийские страны".

На вопрос, является ли Венгрия уже другом Украины, или отношения с ней нужно только выстраивать, Сибига ответил, что "с дипломатической точки зрения Венгрия это важная страна, наш партнер".

  • 1 июня 2021 года Сибига был назначен замглавы ОП по международным делам. Ранее он был послом Украины в Турции.
  • В интервью ЕП Сибига также заявил, что Украина сделала все необходимые для получения плана действий по членству в НАТО шаги.
Денис Юдин
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внешняя политика союзники андрей сибига
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