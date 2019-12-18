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У Зеленского назвали одну из причин оккупации Крыма

У Зеленского назвали одну из причин оккупации Крыма - Фото
Антон Кориневич (Фото: пресс-служба президента)
18.12.2019, 11:57

По словам Антона Кориневича, в Украине не должно быть особого статуса для любых городов

Особый статус Севастополя стал одной из причин оккупации Крыма и дальнейшего развязывания Россией войны против Украины. Об этом сообщил у себя в Facebook представитель президента в Крыму Антон Кориневич.

Он считает, что в Украине не должно быть особого статуса для любых городов.

"Именно особый правовой статус Севастополя по факту стал одной из причин оккупации полуострова в 2014 году. Именно он, по сути, создал основания для размещения на территории Украины военной базы иностранного государства, которая в дальнейшем это использовала для захвата наших территорий и развязывания войны", - подчеркнул Кориневич.

  • 22 ноября Кориневич заявлял, что большинство крымчан не отказались от российского паспорта из-за необходимости "выживать" на полуострове в условиях оккупации, а число тех, кто не захотел брать документ РФ, невозможно подсчитать.

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