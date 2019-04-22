У Зеленского о Медведчуке в минской группе: Не очень эффективен

Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер пророссийского движения Украинский выбор и кум президента России Виктор Медведчук "не очень эффективен" в переговорном процессе по Донбассу в минском формате. Об этом на брифинге в штабе Зеленского сказал его политтехнолог Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос, что в команде думают о представительстве Медведчука на международной арене, передает корреспондент LIGA.net.

"Если я не ошибаюсь, не Владимир Зеленский его туда делегировал", - сказал Разумков.

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По его словам, Медведчук в первую очередь должен был отвечать за возврат военнопленных и заложников как из России, так и с оккупированных территорий Украины. Однако последний серьезный обмен произошел 25 декабря 2017 года.

"Поэтому мне кажется, что этот формат взаимодействия не очень эффективен", - отметил политтехнолог.

10 апреля действующий президент Петр Порошенко заявил, что Медвудчук оказался неэффективным, поскольку "представляет Российскую Федерацию и господина Путина". Он поручил СБУ рассмотреть возможность отстранения Медведчука от выполнения функций по освобождению заложников.

10 апреля в штабе Зеленского заявили, их кандидат готов к прямым переговорам с Россией при участии международных партнеров и собирается вывести из переговорного процесса Медведчука, как посредника между Украиной и Россией. Медведчук ответил, что вывести его из переговорного процесса по Донбассу якобы невозможно.