У Зеленского о роспуске Рады: На нарушение закона никто не пойдет

Дмитрий Разумков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В вопросе возможного роспуска Верховной Рады избранный президент Владимир Зеленский не будет идти на нарушение закона. Об этом заявил его спикер и политтехнолог Дмитрий Разумков в эфире программы Право на владу телеканала 1+1.

"На нарушение закона действительно никто идти не планирует. Есть предпосылки, которые дают возможность президенту распустить Верховную Раду. Они четко прописаны в законодательстве, иногда не до конца четко, но более-менее понятно», - отметил Разумков.

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По его словам, одна из этих предпосылок - отсутствие коалиции. "Мне кажется, что коалиции сегодня нет, потому что в двух коалиционных фракциях нет 226 народных депутатов", - считает Разумков.

Он сказал, что было много запросов и судебных исков, в которых спикера Рады Андрея Парубия просили показать поименный список коалиции. "Ответа нет, этого не произошло", - уточнил Разумков.

Отвечая на вопрос, будет ли роспуск Верховной Рады, Разумков сказал: "Естественно, будет инициировать".

14 мая 2019 года Разумков заявил, что Верховная Рада затягивает инаугурацию, поскольку многие депутаты опасаются роспуска парламента, решение о котором может принять Зеленский после вступления в должность.