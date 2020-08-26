У Зеленского объяснили его опоздание на футбольный матч в Кривом Роге

График президента претерпел изменения из-за срочного разговора с госсекретарем США

Президент Владимир Зеленский опоздал на матч между "Кривбассом" и "Черкащиной", из-за чего его начало вынуждены были отложить, потому что разговаривал по телефону с государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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График президента претерпел изменения из-за срочного разговора с госсекретарем США, пояснили там.

Разговор состоялся в аэропорту Кривого Рога сразу по прибытии туда Зеленского. "Соответственно, несколько сдвинулись другие пункты программы рабочей поездки Главы государства в Днепропетровской области. В частности, это обусловило и задержку с посещением футбольного стадиона "Горняк", где после возрождения играл свой первый матч ФК "Кривбасс", - говорится в сообщении.

"Кстати, напомним, что изменения в рабочем графике глав государств из-за срочных переговоров - достаточно распространенная практика, которая с пониманием воспринимается любым демократическим обществом", - добавили в пресс-службе ОП.

Сегодня стартует Кубок Украины сезона 2020/21. Первым матчем предварительного раунда стал поединок между "Кривбассом" и "Черкащиной". Встреча должна была начаться в 17:00, но ее на 50 минут отложили из-за опоздания президента.

Также ранее сегодня ОП сообщил о состоявшемся разговоре между Зеленским и Помпео.

Вадим Ребрина

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