У Зеленского ответили на сообщение Совета судей о давлении

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В Администрации президента Владимира Зеленского заявили, что сообщение Совета судей о давлении - это "свидетельство попыток самосохранения в судебной системе Украины лиц, привыкших иметь влияние на украинское правосудие".

"Показательно, что эти клеветнические обвинения появились вскоре после того, как Руслан Рябошапка объявил о коренной ревизии результатов так называемой судебной реформы Петра Порошенко", - пишет АП в Facebook.

На сегодня, 21 июня, запланировано очередное заседание для решения вопроса о созыве внеочередного съезда судей с целью избрания судей RCE и членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

"Накануне, сегодня ночью и утром ко мне начала поступать информация от судей из разных регионов Украины, членов Совета судей Украины о том, что из Администрации президента Украины главам судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в Совет судей Украины членам сорвать проведение заседания Совета судей", - рассказал Судья Верховного суда, председатель ССУ Олег Ткачук.

По его словам, попытки подорвать доверие к судебной власти также были заметны 19 июня на встрече Рябошапки и замглавы ССУ Вадима Бутенко.