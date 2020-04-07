Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

У Зеленского считают: перенос КСУ в Харьков отдалит его от олигархов и политиков

У Зеленского считают: перенос КСУ в Харьков отдалит его от олигархов и политиков - Фото
Конституционный суд Украины (Фото: пресс-служба КСУ/Facebook)
07.04.2020, 16:41

Идею перенести Конституционный суд в Харьков и ввести для его судей одновременный отпуск поддержал представитель Зеленского в КСУ Вениславский

У президента Владимира Зеленского поддержали внесенный в Верховную Раду законопроект о повышении независимости и эффективности Конституционного суда. Оценку его положениям дал в комментарии Интерфакс-Украина представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В пояснительной записке к законопроекту №3300, который 3 апреля подала в парламент нардеп из фракции Слуга народа Галина Третьякова, указаны его основные предложения:

- перенести КСУ в Харьков;

- ввести одновременный ежегодный отпуск для всех судей КСУ;

- исключить возможность подачи конституционной жалобы от юридических лиц;

- нормировать процедуры рассмотрения дел в КСУ;

- усовершенствовать порядок выполнения решений и выводов КСУ;

- изменить законодательство для устранения неоднозначностей, возникающих при пересмотре судебных решений в части порядка и срока подания заявления о пересмотре.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

Вениславский заявил, что перенос КСУ в Харьков поможет дистанцировать суд от других органов власти и различных политических сил. По его словам, перед принятием решений некоторые судьи ездят к прежним чиновникам, при которых их назначали, олигархам и криминальным авторитетам. Также он высказал мнение, что в здание КСУ в Киеве мог бы переехать Офис президента.

Одновременный ежегодный отпуск, по его словам, поможет избежать проблем с кворумом.

Отмена возможности подавать конституционные жалобы, отметил Вениславский, поможет устранить коррупционные риски. Он также отемтил, что право на жалобу закреплено в разделе Конституции, где описаны права физических, а не юридических лиц.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Поддержал Вениславский и предложение, что КСУ обязательно должен выносить мотивированные решения о продлении рассмотрения дел дольше шести месяцев и объяснять, почему за это время решение не принято, чтобы избежать затягивания сроков.

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
конституционный суд ксу федор вениславский
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 