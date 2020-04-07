У Зеленского считают: перенос КСУ в Харьков отдалит его от олигархов и политиков

У президента Владимира Зеленского поддержали внесенный в Верховную Раду законопроект о повышении независимости и эффективности Конституционного суда. Оценку его положениям дал в комментарии Интерфакс-Украина представитель президента в КСУ Федор Вениславский.
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В пояснительной записке к законопроекту №3300, который 3 апреля подала в парламент нардеп из фракции Слуга народа Галина Третьякова, указаны его основные предложения:
- перенести КСУ в Харьков;
- ввести одновременный ежегодный отпуск для всех судей КСУ;
- исключить возможность подачи конституционной жалобы от юридических лиц;
- нормировать процедуры рассмотрения дел в КСУ;
- усовершенствовать порядок выполнения решений и выводов КСУ;
- изменить законодательство для устранения неоднозначностей, возникающих при пересмотре судебных решений в части порядка и срока подания заявления о пересмотре.
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Вениславский заявил, что перенос КСУ в Харьков поможет дистанцировать суд от других органов власти и различных политических сил. По его словам, перед принятием решений некоторые судьи ездят к прежним чиновникам, при которых их назначали, олигархам и криминальным авторитетам. Также он высказал мнение, что в здание КСУ в Киеве мог бы переехать Офис президента.
Одновременный ежегодный отпуск, по его словам, поможет избежать проблем с кворумом.
Отмена возможности подавать конституционные жалобы, отметил Вениславский, поможет устранить коррупционные риски. Он также отемтил, что право на жалобу закреплено в разделе Конституции, где описаны права физических, а не юридических лиц.
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Поддержал Вениславский и предложение, что КСУ обязательно должен выносить мотивированные решения о продлении рассмотрения дел дольше шести месяцев и объяснять, почему за это время решение не принято, чтобы избежать затягивания сроков.